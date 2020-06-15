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Брежнева показала личное видео с мужем

Брежнева показала личное видео с мужем
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка сняла ролик с участием любимого человека

Вера Брежнева порадовала поклонников в непростой период – она выпустила песню "Просто люди" и поделилась трогательным мини-клипом, в который вошли кадры из ее личной жизни.

В ролик Брежневой попали несколько моментов с участием ее мужа Константина Меладзе. Многие кадры были опубликованы впервые – артистка показала, как катается с любимым человеком на машине, путешествует вместе с ним и отдыхает дома.

Также героями видео, которое артистка опубликовала в "Инстаграм", стали мама Брежневой, ее сестры, дети и подруги.

Сама знаменитость пояснила, что не хотела использовать в своих треках слово "любовь", однако текст песни "Просто люди" ее покорил.

Мнение пользователей социальных сетей по поводу нового творения разделились: одни хвалят привлекательную блондинку за красоту и позитив, а другие в ужасе от голоса звезды. Критики написали, что разочарованы голосом Веры Брежневой.

"Противно смотреть на нее и еще противнее слушать, голоса нет", "Голоса вообще нет, к сожалению", "Вера! Какая вы светлая и солнечная! Красивая и талантливая!", "Волшебная певица", "Так приятно смотреть на вас с семьей", "Вера, красивая. Вдохновляете", – написали в социальной сети.

Ранее "Утро.ру" показала видео с Верой Брежневой в обтягивающем комбинезоне. 

Дарья ПЕТРОВА

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