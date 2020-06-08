Жена Константина Меладзе снялась в наряде с открытой спиной

Вера Брежнева поделилась с поклонниками новой летней фотографией. Певица снялась в белом купальнике с открытой спиной, продемонстрировав свою фигуру.

В кадре экс-солистка "ВИА Гры" позирует, снимая себя в зеркало. Звезда стоит в комнате спиной к камере – в отражении также можно разглядеть диван и прикроватную тумбочку.

Начало лета жена Константина Меладзе проводит на природе. В своих "Инстаграм"-историях Брежнева похвасталась загородным отдыхом и показала, как она катается на лодке.

На карантине выступления звезд отменились, и певица призналась, что скучает по концертам. В соцсети она поделилась видео из гримерки в обтягивающем комбинезоне.

Пока же артистка проводит время с семьей. Брежнева с Меладзе снимают забавные видео о коронавирусе, которыми делятся с поклонниками.

Ранее Вера Брежнева снялась у окна в боди.