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Брежнева показала фигуру в купальнике

Брежнева показала фигуру в купальнике
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Жена Константина Меладзе снялась в наряде с открытой спиной

Вера Брежнева поделилась с поклонниками новой летней фотографией. Певица снялась в белом купальнике с открытой спиной, продемонстрировав свою фигуру.

В кадре экс-солистка "ВИА Гры" позирует, снимая себя в зеркало. Звезда стоит в комнате спиной к камере – в отражении также можно разглядеть диван и прикроватную тумбочку.

Начало лета жена Константина Меладзе проводит на природе. В своих "Инстаграм"-историях Брежнева похвасталась загородным отдыхом и показала, как она катается на лодке.

Скриншот instagram.com/ververa

На карантине выступления звезд отменились, и певица призналась, что скучает по концертам. В соцсети она поделилась видео из гримерки в обтягивающем комбинезоне.

Пока же артистка проводит время с семьей. Брежнева с Меладзе снимают забавные видео о коронавирусе, которыми делятся с поклонниками.

Ранее Вера Брежнева снялась у окна в боди.

Карина СИРАЗОВА

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