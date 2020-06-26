Родные Тропицель устроили поминки в прямом эфире

Родные Тропицель устроили поминки в прямом эфире
Настя Тропицель. Фото: instagram.com/nastyatropi
Родители попрощались с погибшей на Бали девушкой

Блогера Настю Тропицель кремировали на Бали. Родители погибшей девушки не смогли присутствовать на церемонии, поэтому устроили домашние поминки. Видео родные опубликовали в соцсетях.

Настя Тропицель, по словам ее друзей, хотела, чтобы после смерти ее кремировали. Близкие исполнили желание девушки – церемония прошла 25 июня на Бали, рассказала мать блогера в "Инстаграм". Она поделилась, что из-за закрытия границ не может проводить дочь, но пригласила всех тех, кто хотел с ней попрощаться.

В это же время родственники устроили поминки дома. Отец показал в "Инстаграм"-аккаунте, что они поставили на стол фотографию Насти, а также ее любимый кофе, цветы и свечи. Вместо алкоголя была вода – девушка негативно относилась к спиртному.

Родные рассказали, что после им прислали фото и видео с церемонии кремации. В заключение ни также поблагодарили всех тех, кто их поддерживал и помог организовать похороны дочери.

Настя Тропицель разбилась на Бали 21 июня. Авария произошла из-за непроизвольного раскачивания руля мотоцикла.

Карина СИРАЗОВА

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