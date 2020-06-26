Обедневший из-за коронавируса Пригожин подарил новоиспеченному сыну машину

Обедневший из-за коронавируса Пригожин подарил новоиспеченному сыну машину
Иосиф Пригожин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
На "Роллс-Ройсе" продюсер не остановился

Иосиф Пригожин поздравил нового "сына" с днем рождения. Продюсер подарил ему роскошный автомобиль и часы с бриллиантами. Видео с праздника муж Валерии опубликовал в "Инстаграм".

"Сыном" продюсера оказался Егор Крид – 25 июня певцу исполнилось 26 лет. В четверг он устроил масштабную вечеринку, где было множество российских звезд. На мероприятии был и Пригожин, который снял совместный ролик с артистом.

"С Днюхой, сынок!"

– в шутку написал продюсер в соцсетях. На видео Крид называет Пригожина папой и говорит, что тот подарил ему новый "Роллс-Ройс" и часы с бриллиантами, которые показал в камеру.

"Но говорит, что денег нет – карантин",

– подколол Егор Крид продюсера, который недавно жаловался на бедственное положение артистов. Сам же исполнитель хита "Девочка с картинки" вошел в тройку самых успешных молодых звезд.

Пригожин не удержался: "Серега, ты пролетел". Вероятно, продюсер обратился к Сергею Шнурову, с котором он сцепился из-за слов о трудном положении.

"Егор Крид внебрачный сын Иосифа Пригожина! Вот это новость!" – оценили шутку артистов в комментариях (орфография и пунктуация сохранены). Некоторые присоединились к поздравлениям и написали много теплых слов молодому исполнителю.

Карина СИРАЗОВА

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