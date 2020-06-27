Известный дизайнер заявила, что певца нужно оставить в покое

Аника Керимова, подруга музыканта Эмина Агаларова, прокомментировала слухи о его романе с артисткой Полиной Гагариной. По ее словам, подобного рода заявления являются преждевременными.

Аника отметила, что оба артиста "хорошо смотрятся" из-за своей красоты, яркости и эффектности, поэтому такие пары "всегда гармоничны". Тем не менее, СМИ напрасно спешат "поженить" Эмина с Гагариной. Музыканту нужно разобраться в личной жизни, и лишнее внимание является для него помехой.

"Он сам разберется со своей личной жизнью",

– приводит "Дни.ру" заявление Керимовой.

Дизайнер добавила, что новость о разводе с моделью Алиной Гавриловой ее шокировала, однако никто не имеет права на обсуждение чужих отношений. Аника намерена поддержать своего друга: на следующую свадьбу Эмина она сошьет для него шикарный костюм, а для его невесты – "роскошное свадебное платье".

В начале мая стало известно про развод Эмина с Аленой Гавриловой. По слухам, Эмин не так долго страдал от недостатка внимания со стороны прекрасного пола и уже успел закрутить роман с Гагариной. Последняя, к слову, также потерпела неудачу в семейных отношениях и переживает развод со своим супругом.