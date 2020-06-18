Артист прояснил, что сейчас происходит в его личной жизни

В середине мая появилась информация, что Эмин Агаларов разводится с женой Аленой Гавриловой после двух лет брака. Журналисты и пользователи социальных сетей стали обсуждать, с кем может быть привлекательный и успешный певец. Под подозрение попала Полина Гагарина, которая примерно в этот же период рассталась с супругом, как утверждает СМИ.

Теперь по поводу своей личной жизни высказался сам артист. Он подтвердил, что разводится с супругой, и прокомментировал отношения с коллегой по сцене, отрицая, что между ними есть любовная связь:

"С Полиной мы не вместе".

Продюсер также отметил, что решение о расставании они с женой приняли еще до периода самоизоляции, при этом не раскрыл, кто являлся инициатором развода. Устраивать разборки по поводу имущества и ребенка супруги не будут. Эмин подчеркнул, что расстался с красавицей на хорошей ноте, а дочка Афина останется жить с мамой.

Сейчас Агаларов, по его словам, ни с кем не встречается, однако не исключает, что еще раз женится, и новый брак будет удачным, разоткровенничался он на шоу "Алена, блин".

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Эмину приписывают роман со звездой сериала "Кухня".