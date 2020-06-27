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Композитор Игорь Крутой поздравил в "Инстаграм" с днем рождения певицу Алсу, которой 27 июня исполнилось 37 лет. Маэстро вспомнил первые прослушивания будущей российской звезды, которые прошли более 20 лет назад в казино по просьбе его друга Ралифа Сафина, отца артистки.
Крутой рассказал, что с Сафиным его свел певец Лев Лещенко. После этого они стали часто встречаться на различных мерпориятиях. Однажды, во время отпуска в Монако, Ралиф с ним связался и попросил прослушать его дочь. Сафины как раз отдыхали в том же городе. Пробы устроили в казино, где и нашли рояль.
"Я оказался за роялем, а 16-летняя Алсу очень искренне и по-своему талантливо спела что-то из репертуара Уитни Хьюстон на хорошем английском",
– рассказал композитор.
Маэстро отметил, что успех певицы вовсе не связан с финансовым состоянием ее отца, так как Сафин никак не мог повлиять на успех Алсу на "Евровидении" и популярность песни "Зимний сон" в ее исполнении. Крутой пожелал певице жить в атмосфере любви, радости и счастья.
К слову, Алсу занимается не только своей карьерой: она помогает тяжело больным детям.
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