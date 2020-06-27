Продюсер показал результаты преображения

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев поделился в Instagram результатами своего изумительного преображения: ему удалось сбросить 100 кг. Артист смог влезть обеими ногами в одну штанину своих шорт.

Пока что продюсер не поделился информацией о своей эффективной методике, однако пообещал сделать это в скором времени. Некоторое время назад масса Фадеева составляла 198 кг, а сам он мечтает похудеть до 87 кг. Впрочем, артист, отвечая подписчикам, заявляет: нужно просто поверить в себя.

"Всем мир! Это мои шорты… Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения",

– поделился музыкант.

Одна из подписчиц предложила в качестве завершающего штриха сбрить бороду, но продюсер отмел такие предложения: пока рано. Впрочем, поклонники отметили силу воли своего кумира, который похудел в два раза.

"Большой, длительный труд, и тело оплатит благодарностью. Вы просто мега-молодец!" – выразил восхищение поклонник.

"Максим, больше не худейте, остановитесь, вы и так прекрасный. Как же я люблю ваши песни", – переживает подписчица.

"Максим, вы – мощь", – заявил другой.

Раннее Фадеев заявлял, что ему приходилось потакать капризам артистов, с которыми работал. А последнее пятилетие Фадеев и вовсе назвал "настоящим адом", потому что звезды постоянно у него "пили кровь".