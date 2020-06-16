Фадеев пожаловался на "жизнь в аду"

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Максим Фадеев в своем "Инстаграм" рассказал о капризах артистов, с которыми ему раньше приходилось работать. Онсравнил себя с "едой" и написал, что сейчас очень счастлив один.
Последние пять лет своей жизни музыкальный продюсер назвал "настоящим адом" потому, что ему приходилось терпеть многие капризы звезд. Он заявил, что с его мнением не считались, а относились как к "еде" и каждый раз артисты "пили кровь", чтобы получить новый сингл.
"Написал хорошую песню – ты для них "Бог", написал неудачную – ты враг! А если, не дай Бог, удачная песня у другого артиста – ууууу… Истерики сразу: "Ты меня предал", – написал в своем посте Максим.
Фадеев также подчеркнул, что любовь у его звездных "детей" была исключительно за деньги, товаром в таких отношениям стала музыка. Какое-то время музыкальный продюсер считал подобное отношение к себе нормой. Теперь же, как утверждает Фадеев, он прозрел и очень рад творить в одиночку.
С поклонниками композитор поделился, что все познается в сравнении. Поэтому сейчас ему очень хорошо писать музыку по воле вдохновения и не ждать очередных претензий в свой адрес. Это состояние Фадеев назвал своим собственным "счастьем".
К слову, фанаты поблагодарили его за такую откровенность, поддержали и пожелали творческих успехов. Также многие написали, что теперь на пути продюсера будут встречаться только искренние и добрые люди.
Напомним, ранее "Утро.ру" писало о том, как Максим Фадеев жестко раскритиковал рэп-исполнителей.
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