Максим Фадеев прошелся по рэп-исполнителям

Известный продюсер высказал свою точку зрения о звездах, принадлежащих к популярной "уличной культуре". Артист признался, что раньше часто слушал рэп-треки, а потом осознал слова их песен и увидел образ жизни исполнителей. Это оттолкнуло продюсера.

Он назвал их "босяками" и гангстерами, которые "плюются друг в дружку". Фадеев уверен, российского рэпера можно купить за небольшой гонорар. Уважение у композитора вызывает только Скриптонит.

"Для меня это зашквар", – коротко высказался о рэп-исполнителях Максим Фадеев.

Также продюсер рассказал журналистам, что распустил свой центр MALFA, так как столкнулся с воровством. Как вспоминает артист, у него крали даже батарейки. Подопечные, к которым он относился как к родным, не оправдали его надежд, добавил бизнесмен в интервью на платформе Premier.

Ранее певица Наргиз рассказала об отношениях с Максимом Фадеевым.