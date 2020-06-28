Ведущая "Дома-2" решилась на кардинальные перемены после карантина

Ведущая "Дома-2" решилась на кардинальные перемены после карантина
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезду телестройки сравнили с голливудской актрисой

Ольга Орлова отправилась в салон красоты, как только заведение снова открылось после карантина. Телеведущая впервые за несколько лет решилась на кардинальные перемены и похвасталась своим перевоплощением в "Инстаграм".

Звезда "Дома-2" сменила цвет волос и стала платиновой блондинкой. В последний раз переменой имиджа она удивляла три года назад, когда отказалась от длинных локонов и сделала короткую стрижку.

Орлова записала видео из салона красоты, когда мастер по волосам делал ей укладку. Ведущая телепроекта снялась в зеркале в белом халате. "Шэрон Стоун отдыхает!" – сделал стилист комплимент звезде, сравнив ее с популярной актрисой Голливуда.

Перемены во внешности певицы стали обсуждать и в комментариях, но мнения подписчиков разделились. "Вам все идет, но эта стрижка, вообще здорово!", "Ну супер все получилось", "Шикарный цвет волос", – написали под видео (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

А вот некоторым новая прическа Ольги не понравилась: "Цвет так себе, старый блонд", "Вы стали бледная, как моль.. Зачем".

Ранее Ольга Орлова снялась под душем в цепях и пене.

Карина СИРАЗОВА

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