Это произошло через несколько месяцев после рождения ребенка

Известная актриса поделилась откровением о причине разрыва с первым мужем Гошей Куценко. Оказалось, что артист изменил Марии Порошиной. Этот поступок стал для звезды настоящим ударом. Актриса переживала настолько, что не хотела жить и не понимала, что будет дальше.

О своем первом браке Порошина рассказала в эфире программы "Судьба человека". С Юрием (настоящее имя артиста – прим. ред.) они были вместе несколько лет. В 1996 году у пары родилась дочь Полина. Когда малышке было всего три месяца, Мария узнала о предательстве мужа. После услышанного признания Куценко артистка поняла, что хочет разорвать отношения. Порошина уточнила, что сейчас она, возможно, не поступила бы так.

"Мне жить после его измены даже не хотелось. Не знала, что дальше будет", – отметила актриса.



Она поделилась и другими подробностями. Выяснилось, что до Полины у кинозвезды уже был выкидыш от Куценко. Когда на свет появилась желанная девочка, артисты были очень молоды, только заканчивали институт.

При этом Порошина высоко оценила актерский талант бывшего. Мария отметила, они многое пережили вместе. И сейчас экс-супруги хорошо общаются и помогают друг другу.

К слову, недавно в СМИ всплыла информация об отце пятого ребенка Марии Порошиной. Якобы артистка в прошлом году родила мальчика от какого-то политика. Сама она эту тему не прокомментировала.