Артист рассказал, почему оказался в клинике

Николай Фоменко не на шутку напугал своих поклонников. В социальной сети появилось фото, где артист лежит на больничной кровати под капельницами, а рядом с ним сидит девушка. Народ забеспокоился и попытался выяснить, что же на самом деле произошло со звездой.

Сам актер пояснил, что фотография была сделана на съемках нового фильма с его участием. Подписчики Фоменко хоть и рады, что с их любимцем все в порядке, но просят его больше не выкладывать в "Инстаграм" такие снимки, так как они попросту их пугают.

Поклонники надеются, что проблемы со здоровьем есть только у героя, которого играет артист, а не у самого 58-летнего актера.

"Не пугай мою бабушку - она влюблена в тебя, а хоронить, если что – внуку...", "Желаем болеть только в роли, но не в жизни, Николай!", "Ну и ****** (зачем) такие фото выставлять? Чуть сердце не выскочило. Переживам-с!", "Наверняка все подумали о реальных событиях", "Кадр не удачный, народ заволновался! Будем посмотреть!", "Коля, не пугай", – отреагировали взволнованные пользователи соцсети.

Как выяснилось, Фоменко сейчас снимается в комедийном сериале "Беспринципные", в основу которого легла книга писателя Александра Цыпкина, с которым когда-то серьезно поссорилась Ксения Собчак.

Партнерами актера по съемочной площадке станут Павел Табаков, Максим Виторган, Оксана Акиньшина и Надежда Михалкова.

Ранее "Утро.ру" показывало снимок Николая Фоменко с известной певицей.