Сама Алла Борисовна стесняться своего вида не стала

Артистка поразила фанатов новым фото. Алла Пугачева опубликовала кадр, где она без косметики и прически. 71-летняя певица не побоялась и показала свои морщины и поредевшие волосы.

В своем "Инстаграм" Примадонна выложила снимок, сделанный на фоне зеленого поля. В кадре она продемонстрировала себя настоящую – никаких "красок" и фотошопа. Артистка жизнерадостно улыбается фанатам с экрана и в целом выглядит очень бодрой. Этот пост она подписала достаточно игриво:

"У меня есть свой лужок, приходи ко мне дружок".

Также певица поставила популярные хештеги "лето" и "счастье".

Большинство поклонников оценили столь естественное фото по достоинству. Они написали, что Алла Борисовна находится в отличной форме и очень красива. "Вы прекрасны", "Умница", "Классная", "Женщина-легенда с солнышком в глазах", – рассыпались в комплиментах фанаты.

Но нашлись и те, кто жестко прошелся по внешности Примадонны. Они подчеркнули "интересный" возраст Аллы Борисовны и посчитали, что артистка "сдает".

"Совсем уже дряхлая", "На сцене всегда шикарная шевелюра, а здесь три волосины на голове", – отметили подписчики звезды.

Также недовольные посоветовали звезде "сделать брови".

Напомним, буквально недавно поклонники Аллы Пугачевой обсуждали ее фото без шиньонов. На выложенном в соцсети снимке артистка показалась с новой прической – убранными в пучок волосами. Фанаты посчитали этот образ очень модным.