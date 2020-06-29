"Совсем дряхлая": Пугачеву обругали за "три волосины" на голове

"Совсем дряхлая": Пугачеву обругали за "три волосины" на голове
Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
Сама Алла Борисовна стесняться своего вида не стала

Артистка поразила фанатов новым фото. Алла Пугачева опубликовала кадр, где она без косметики и прически. 71-летняя певица не побоялась и показала свои морщины и поредевшие волосы.

В своем "Инстаграм" Примадонна выложила снимок, сделанный на фоне зеленого поля. В кадре она продемонстрировала себя настоящую – никаких "красок" и фотошопа. Артистка жизнерадостно улыбается фанатам с экрана и в целом выглядит очень бодрой. Этот пост она подписала достаточно игриво:

"У меня есть свой лужок, приходи ко мне дружок".

Также певица поставила популярные хештеги "лето" и "счастье".

Большинство поклонников оценили столь естественное фото по достоинству. Они написали, что Алла Борисовна находится в отличной форме и очень красива. "Вы прекрасны", "Умница", "Классная", "Женщина-легенда с солнышком в глазах", – рассыпались в комплиментах фанаты.

Но нашлись и те, кто жестко прошелся по внешности Примадонны. Они подчеркнули "интересный" возраст Аллы Борисовны и посчитали, что артистка "сдает".

"Совсем уже дряхлая", "На сцене всегда шикарная шевелюра, а здесь три волосины на голове", – отметили подписчики звезды. 

Также недовольные посоветовали звезде "сделать брови".

Напомним, буквально недавно поклонники Аллы Пугачевой обсуждали ее фото без шиньонов. На выложенном в соцсети снимке артистка показалась с новой прической – убранными в пучок волосами. Фанаты посчитали этот образ очень модным.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Юлия ЕВГРАФОВА

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