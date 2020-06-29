Самая красивая девушка в мире снялась топлес в бассейне

Самая красивая девушка в мире снялась топлес в бассейне
Белла Хадид. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com
Супермодель загорала в одних трусах

Белла Хадид проводит лето на семейном ранчо в Пенсильвании. Звезда отдохнула в бассейне, причем загорала топлес. Фото знаменитости опубликовали СМИ.

На снимках американская супермодель, которую признали самой красивой девушкой в мире, лежала посреди огромного надувного матраса лицом вниз. Под лучами солнца Хадид нежилась в одних лишь трусах красного цвета, практически полностью демонстрируя свою фигуру. Откровенные кадры приводит Daily Mail. Некоторые из них также появились в инстаграм-историях звезды.

Затем в соцсетях модель опубликовала серию фотографий, где она позирует в полупрозрачном платье белого цвета. На снимках можно разглядеть, что на Хадид нет нижнего белья. Звезда позировала около зеркала, прикрывшись букетом гербер.

"Самая красивая девочка в мире", "Потрясающая", "Не могу дышать", "Королева", – не сдержали эмоций подписчики Хадид (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее супермодель продемонстрировала фигуру в бикини зеленого цвета.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей С
Ответить
на любителя... неплохо, но точно не самая красивая
1
новости партнеров

Приметы на 29 июня: что нельзя делать в Тихонов день

Наши предки верили, что птицы замолкают и тоже вспоминают святого

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей