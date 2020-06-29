Супермодель загорала в одних трусах

Белла Хадид проводит лето на семейном ранчо в Пенсильвании. Звезда отдохнула в бассейне, причем загорала топлес. Фото знаменитости опубликовали СМИ.

На снимках американская супермодель, которую признали самой красивой девушкой в мире, лежала посреди огромного надувного матраса лицом вниз. Под лучами солнца Хадид нежилась в одних лишь трусах красного цвета, практически полностью демонстрируя свою фигуру. Откровенные кадры приводит Daily Mail. Некоторые из них также появились в инстаграм-историях звезды.

Затем в соцсетях модель опубликовала серию фотографий, где она позирует в полупрозрачном платье белого цвета. На снимках можно разглядеть, что на Хадид нет нижнего белья. Звезда позировала около зеркала, прикрывшись букетом гербер.

"Самая красивая девочка в мире", "Потрясающая", "Не могу дышать", "Королева", – не сдержали эмоций подписчики Хадид (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее супермодель продемонстрировала фигуру в бикини зеленого цвета.