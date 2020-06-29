Музыканту грозит полгода реабилитации, считает врач

Недавно Максим Фадеев похвастался результатом своего внезапного преображения – знаменитый продюсер сбросил 100 килограммов. Однако специалисты уверены: такое экстремальное похудение будет иметь свои последствия. Что предстоит музыканту в ближайшие полгода, рассказал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

Резкая потеря веса – большой стресс для организма. Помимо вреда для здоровья, это приводит к провисанию кожи. Врач объяснил, что процесс индивидуальный: у одних кожа теряет эластичность лишь в некоторых областях, а у других – по всему телу.

С этим успешно борется пластическая хирургия, и на данный момент врачи проводят несколько видов операций, иногда комбинируя их между собой. Однако даже после процедур по подтяжке, которые могут занять несколько месяцев, работа над внешним видом не заканчивается.

Далее врачи работают над рубцами – они неизбежны после хирургического вмешательства. Только эта работа займет от шести месяцев, поделился Аль-Юсеф.

У Максима Фадеева, по словам специалиста, в области рук и ног после похудения все в порядке. Кроме того, мужчины обычно переносят реабилитацию легче, рассказал он порталу "Собеседник".

О последствиях высказалась и врач-диетолог Инна Кононенко. По ее словам, резкое похудение грозит Фадееву проблемами со здоровьем – образованием камней в желчном пузыре, передает "Пятый канал".

Сам Фадеев пока держит в тайне секрет своего преображения. Продюсер пообещал поделиться своей методикой в ближайшее время.