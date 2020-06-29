Башарова удивил судебный иск от избитой экс-супруги

Башарова удивил судебный иск от избитой экс-супруги
Марат Башаров. Фото: Alexander Nosovsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер считает, что ему не в чем оправдываться перед бывшей женой

Экс-супруга Марата Башарова подала на него в суд. Обращение в полицию Екатерины Архаровой удивило артиста: по его словам, о претензиях бывшей жены он не знал. В беседе с журналистами актер назвал судебный иск последствием самоизоляции.

Екатерина Архарова, которая развелась с Башаровым в 2015 г. после избиения, возмущена тем, что экс-супруг распространяет о ней клевету. По ее словам, 90% сказанного о ней артистом – ложь. Актриса объяснила, что у нее растет маленький ребенок, который скоро начнет все понимать, а бывший муж должен учиться нести ответственность.

Марат Башаров назвал заявление в полицию, которая подала экс-возлюбленная, последствием весеннего обострения и плодом самоизоляции. Актер считает, что ему не в чем оправдываться. В беседе с "Пятым каналом" Башаров отметил: он не врал о бывшей, а в последних программах лишь желал ей счастья.

Если актера все же признают виновным, ему грозит до 240 часов исправительных работ и штраф в 1 млн руб., передает сайт "Комсомольская правда".

Ранее Мария Арбатова удивилась, почему после признания артиста о том, что он поднимал руку на своих бывших жен, ни одна из них так и не обратилась в суд. Теперь, помимо иска от Архаровой, правоохранительные органы ведут расследование, которое инициировала Оксана Пушкина.

Карина СИРАЗОВА

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