Продюсер воспитывает двоих детей вместе с женой

В СМИ появились слухи о новом возлюбленном Полины Гагариной, которая не так давно рассталась с мужем. Им якобы стал саунд-продюсер ChinKong – артисты вместе записали несколько композиций. Теперь же журналисты пишут о том, что предполагаемый избранник звезды живет на две семьи.

По некоторым данным, мужчина продолжает жить с женой, хоть официально они брак и не зарегистрировали. Пара воспитывает двоих детей. Одновременно саунд-продюсер успевает встречаться с Гагариной – недавно их заметили на веранде в кафе.

Подробности личной жизни предполагаемого возлюбленного певицы появились в Телеграм-канале "Только никому". Также видео пары опубликовала "Экспресс газета". Сама знаменитость слухи о романе никак не комментирует.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались после пяти лет отношений. Об этом неделю назад рассказал сам фотограф.