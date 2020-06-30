Актер прошел досмотр правоохранителей три раза

Бывшие супруги артиста получили официальный ответ от органов правопорядка на жалобы о рукоприкладстве Марата Башарова. В итоге актера проверили, но заводить уголовные дела на него отказались.

Озвучить решение правоохранителей ранее попросила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. В официальном письме к руководителю МВД Владимиру Колокольцеву она отметила, что сам Марат Алимжанович признавал вину. Актер подтверждал, что поднимал руку на своих жен. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщил представитель Министерства внутренних дел России Александр Горохов, по заявлениям о рукоприкладстве актера проверяли несколько раз. Первая проверка состоялась пять лет назад, две следующие были проведены в прошлом году. После этого полиция отказала в возбуждении уголовных дел.

Стоит отметить, что Оксана Пушкина предполагала такое решение. Парламентарий заметила, что решению этого вопроса мешает несколько факторов. По ее мнению, необходимо создать соответствующий закон о профилактике семейно-бытового насилия. Также сами женщины должны быть уверены в том, что их обращения за помощью обязательно получат отклик. Пострадавшие от рукоприкладства должны понимать, их точно защитят, передает слова Пушкиной "Вечерняя Москва".

Напомним, не так давно Марат Башаров удивился иску от бывшей жены. Артист заявил, что ему не в чем оправдываться перед экс-супругой. А само заявление Екатерины Архаровой назвал "последствием самоизоляции".