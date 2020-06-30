Певица опубликовала интригующее фото

Певица Елена Темниква сняла кофточку и показала своим поклонникам интригующее фото.

Кадр певица опубликовала на своей странице в "Инстаграм". На снимке Елена позирует, лежа на траве, в верхней части бежевого купальника и джинсах. Компанию ей составляет лабрадор шоколадного цвета по кличке Миша.

При этом Темникова никак не прокомментировала свое фото. Она просто широко улыбается и наслаждается лучами летнего солнца.

Поклонники оценили фото своей любимицы – под ее постом набралось множество восхищенных комментариев.

"Лена, самая лучезарная улыбка – у Вас", "Красотка", "Омайгад", "Такое летнее и живое фото. Вы прелесть", "Лена тебе безумно идёт улыбка", "Красота – страшная сила. От фотографии прям веет летом, радостью, счастьем. Сразу захотелось выйти на прогулку", – высказались они (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Также в соцсети обратили внимание на собаку артистки: "Я подумала, это шубка на тебе, а это Миша", "Миша кайфует на солнышке. Жарко ему, наверное", "Какая классная лежанка", "Собака такая большая".

Ранее сообщалось, что экс-вокалистка группы "Серебро" изменила свое лицо при помощи жира. Такую необычную процедуру Елена Темникова сделала за границей, чтобы избавиться от шрамов на лице. Врачи предложили певице взять немного жира с ее живота и вкачать его в лицо.