Звезда "Папиных дочек" разделась для фото в мужском журнале

Звезда "Папиных дочек" разделась для фото в мужском журнале
Дарья Мельникова. Фото: ITAR-TASS
Дарья Мельникова поделилась неизданными снимками

Молодая актриса поделилась откровенными кадрами, где на ней почти нет одежды. Дарья Мельникова назвала эти снимки "искусством", но уточнила, кое-кто их не одобрит. Поклонникам артистки контент показался очень "горячим".

На своей страничке в "Инстаграм" Мельникова выложила пост с фото для журнала "Максим". Вернее то, что не вошло в публикацию, но очень понравилось самой актрисе. На черно-белых снимках Дарья позирует возле большого растения и на стуле. На девушке минимум одежды, самые "интересные" части тела артистка слегка прикрывает то листом, то полупрозрачной рубашкой.

Звезда "Папиных дочек" под фотоколлажем уточнила, те кадры, которые вошли в тираж, она выложить не может. Причину девушка также указала.

"Мама не одобрит. Но для меня это искусство", - подписала Дарья.

Актриса отметила создателей этих снимков – стилиста и фотографа. А также подчеркнула, что эти кадры без ретуши.

Фанаты артистки посчитали снимки "очень красивыми и эстетичными". "Несите лед, тут слишком жарко", "вы как всегда прекрасны", "отвал всего", – эмоционально указали подписчики.

К слову, не так давно другая актриса из "Папиных дочек" подразнила публику вызывающим контентом. Елизавета Арзамасова в короткой юбке проползла по полу. Такой ролик она опубликовала в своих соцсетях.  

Юлия ЕВГРАФОВА

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