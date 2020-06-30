Дарья Мельникова поделилась неизданными снимками

Молодая актриса поделилась откровенными кадрами, где на ней почти нет одежды. Дарья Мельникова назвала эти снимки "искусством", но уточнила, кое-кто их не одобрит. Поклонникам артистки контент показался очень "горячим".

На своей страничке в "Инстаграм" Мельникова выложила пост с фото для журнала "Максим". Вернее то, что не вошло в публикацию, но очень понравилось самой актрисе. На черно-белых снимках Дарья позирует возле большого растения и на стуле. На девушке минимум одежды, самые "интересные" части тела артистка слегка прикрывает то листом, то полупрозрачной рубашкой.

Звезда "Папиных дочек" под фотоколлажем уточнила, те кадры, которые вошли в тираж, она выложить не может. Причину девушка также указала.

"Мама не одобрит. Но для меня это искусство", - подписала Дарья.

Актриса отметила создателей этих снимков – стилиста и фотографа. А также подчеркнула, что эти кадры без ретуши.

Фанаты артистки посчитали снимки "очень красивыми и эстетичными". "Несите лед, тут слишком жарко", "вы как всегда прекрасны", "отвал всего", – эмоционально указали подписчики.

К слову, не так давно другая актриса из "Папиных дочек" подразнила публику вызывающим контентом. Елизавета Арзамасова в короткой юбке проползла по полу. Такой ролик она опубликовала в своих соцсетях.