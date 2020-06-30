Дочка Ефремова матом послала мать после ее интервью

Дочка Ефремова матом послала мать после ее интервью
Михаил Ефремов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Анну-Марию возмутили последние высказывания родительницы

Звездная наследница сообщила фанатам о том, что ее планы на мать Ксению Качалину кардинально изменились. Анна-Мария Ефремова заявила, она искренне хотела помочь родительнице, но теперь этого делать не станет.

Девушка припомнила матери то, что та "сделала с ней в детстве". Как уточнила девушка в своем "Твиттер", несмотря на это, она копила средства и уговаривала отца отправить родительницу на реабилитацию.

"А после этих слов поняла одну важную вещь – да ну на***", – заключила Анна-Мария.

В ответ на слова сочувствия от подписчиков девушка также добавила, ей смешно от того, что "находятся люди, которые не сомневаются в адекватности" Качалиной.

Стоит отметить, что такую реакцию у юной Ефремовой вызвало высказывание матери об "истинных намерениях" очери. На днях в интервью журналистам женщиина заявила, что Анна-Мария хочет упечь ее в психушку, а Михаила Ефремова – в тюрьму.  

Напомним, до этого конфликта Анна Мария сообщала о сборе документов для опекунства над родительницей. Хотя у девушки были сложные отношения с Качалиной, она волновалась за мать и хотела ей помочь. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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