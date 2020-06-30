Бывший работник сообщил о долге в 250 тысяч рублей

На портале отзывов о работодателях всплыла неприятная история, связанная с певицей Натальей Ионовой (настоящее имя артистки). Бывший сотрудник "Глюкоза продакшн" сообщил, что руководство фирмы "кинуло его на деньги".

Как отмечает "Экспресс газета", в таком же положении оказались еще 20 человек. В комментариях на портале "Правда сотрудников" неизвестный назвал себя "обманутым", уточнив, что за проект "Савва. Сердце воина" ему должны 250 тыс. рублей. После его завершения руководство "Глюкоза продакшн" якобы попросило всех сотрудников написать заявление "по собственному", аргументируя такое действие "удобством бюрократических игр". Деньги обещали выплатить в течение полугода.

"Прошел год. Руководство полностью игнорит все попытки выйти на контакт", – уточнил бывший сотрудник продакшна.

Он также добавил, что через юристов и СМИ эту ситуацию уже решить не удастся. Поэтому своим сообщением просто хотел предостеречь остальных от "таких работодателей". Экс-сотрудник "Глюкоза продакшн" уточнил, руководят всем Сергей Лубинецкий и Александр Чистяков.

Напомним, 14 лет назад Глюкоза вместе с мужем Александром Чистяковым и продюсером Максимом Фадеевым запустили компанию по производству компьютерной анимации "Глюкоза продакшн". Сначала они выпускали различные клипы для артистов. Позже замахнулись на полнометражный сказочный мультфильм "Савва. Сердце воина". Над ним работали восемь лет.