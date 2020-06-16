После слухов о разводе Глюкоза поздравила мужа с годовщиной

После слухов о разводе Глюкоза поздравила мужа с годовщиной
Глюкоза. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья и Александр Чистяковы вместе уже 14 лет

Известная певица поздравила мужа с их 14-й годовщиной свадьбы в своем "Инстаграм". Глюкоза опубликовала оригинальный снимок с супругом. В кадре они выстроили своеобразную фигуру, а фото артистка подписала: "Два разных полюса. Всегда вместе!"

На первый взгляд, если не знать контекста и не читать подпись, кажется, что супруги занимаются йогой. Александр Чистяков, слегка наклонившись вперед, держит на спине Наталью, растянутую в гимнастической позе. Вместе они образовали фигуру, похожую на плюс. Видимо Глюкоза хотела создать символическое послание – что они с мужем – отличное дополнение друг друга.

Постановочный это кадр или архивный, но удачно подобранный по случаю, не понятно. В любом случае, такое признание в любви и поздравление с крепким союзом поклонникам звезды пришлось по душе подписчикам ее страницы в "Инстаграм". "Любви вам вечной", "Крутая идея", "Поздравляем", – отреагировали фанаты под постом.

На прошлой неделе Наталье исполнилось 34 года. Александр Чистяков трогательно поздравил жену с днем рождения. Он опубликовал черно-белый портрет Натальи и написал, что готов провести с ней всю оставшуюся жизнь на необитаемом острове если туда их отправят на карантин. Также он признался певице в любви. 

Напомним, ранее Глюкоза прокомментировала слухи о ее возможном разводе с мужем. Звезда отметила, что подобная информация появляется в интернете регулярно, но у них с Александром все хорошо. До этого певица шутила о разделе имущества.

Юлия ЕВГРАФОВА

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