В сети заговорили о страданиях экс-возлюбленного певицы

Пока поклонники Полины Гагариной обсуждают, действительно ли она начала встречаться с новым мужчиной после расставания с супругом, Дмитрий Исхаков продолжает публиковать откровенные стихотворения в соцсетях. Новое произведение обеспокоило подписчиков известного фотографа – они решили, что из-за страданий после разрыва его состояние ухудшилось.

Дмитрий Исхаков посвятил стихотворение теме одиночества и разрушенных надежд. Лирический герой, после того как его "дом устал и погрузился в сон", курит один на балконе, "выдыхая прочь" свои тревоги.

"Актер не плох – плохая роль,

И пьеса так себе",

– завершил произведение фотограф. В этих строках подписчики нашли отсылку к песне Гагариной "Спектакль окончен" и решили, что она посвящена концу их семейной жизни.

"Возьмите силу воли в кулак, Она вернется! Ради Детей!", "Не переживайте Вы так по поводу расставания с супругой!" – поддержали Дмитрия в комментариях ( здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Некоторые предположили, что муж Гагариной может страдать от психического расстройства: "Почему столько депрессии?" Впрочем, сам Исхаков так не считает. В комментариях он дал понять, что ничего подобного в его произведении нет: "Да где тут вы это нашли".

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались после пяти лет брака. По слухам, известная певица уже встречается с саунд-продюсером – раньше они вместе работали. Сама звезда сплетни о новом романе никак не комментирует.