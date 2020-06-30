Состояние мужа Гагариной после разрыва обеспокоило поклонников

Состояние мужа Гагариной после разрыва обеспокоило поклонников
Полина Гагарина с супругом. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В сети заговорили о страданиях экс-возлюбленного певицы

Пока поклонники Полины Гагариной обсуждают, действительно ли она начала встречаться с новым мужчиной после расставания с супругом, Дмитрий Исхаков продолжает публиковать откровенные стихотворения в соцсетях. Новое произведение обеспокоило подписчиков известного фотографа – они решили, что из-за страданий после разрыва его состояние ухудшилось.

Дмитрий Исхаков посвятил стихотворение теме одиночества и разрушенных надежд. Лирический герой, после того как его "дом устал и погрузился в сон", курит один на балконе, "выдыхая прочь" свои тревоги.

"Актер не плох – плохая роль,
И пьеса так себе",

– завершил произведение фотограф. В этих строках подписчики нашли отсылку к песне Гагариной "Спектакль окончен" и решили, что она посвящена концу их семейной жизни.

"Возьмите силу воли в кулак, Она вернется! Ради Детей!", "Не переживайте Вы так по поводу расставания с супругой!" – поддержали Дмитрия в комментариях ( здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Некоторые предположили, что муж Гагариной может страдать от психического расстройства: "Почему столько депрессии?" Впрочем, сам Исхаков так не считает. В комментариях он дал понять, что ничего подобного в его произведении нет: "Да где тут вы это нашли".

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались после пяти лет брака. По слухам, известная певица уже встречается с саунд-продюсером – раньше они вместе работали. Сама звезда сплетни о новом романе никак не комментирует.

Карина СИРАЗОВА

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