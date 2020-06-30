Неизлечимо больная Хлебникова произвела фурор на публике

Неизлечимо больная Хлебникова произвела фурор на публике
Марина Хлебникова. Фото ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян
Популярная певица 90-х стала выглядеть моложе

Марина Хлебникова показалась после известий о неизлечимой болезни. Звезда 90-х вернулась на сцену и поразила публику своим внешним видом. В сети отметили, что певица заметно похорошела и помолодела.

О проблемах со здоровьем Хлебниковой стало известно около года назад. Тогда артистка появилась в эфире шоу "Привет, Андрей!" и напугала поклонников: звезда выглядела очень худой и отекшей.

Поползли слухи, что у певицы проблемы с алкоголем, хотя сама она заявила, что теряет вес из-за неизлечимой болезни, передает Woman.ru. Точный диагноз Хлебникова называть не стала.

Недавно звезда 90-х вернулась на сцену. Певица записала ремикс на свой хит "Чашка кофею" и опубликовала новое фото в "Инстаграм". На снимке звезда выглядит намного моложе и лучше, чем год назад, заметили подписчики.

"Марина, вы молодец что опять на сцене! Вы похорошели!", "Как всегда прекрасна", "Красавцы! Стиляги!" – написали Хлебниковой в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Марина Хлебникова показалась без макияжа и в домашней одежде.

Карина СИРАЗОВА

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