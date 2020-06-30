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Семья погибшего Сергея Доренко оказалась в центре скандала. Младшая дочь журналиста Ксения заявила на сестру Екатерину в полицию за то, что та якобы разбила ее машину. Об этом сообщили СМИ.
Дочь Доренко позвонила в правоохранительные органы и пожаловалась на порчу имущества. Она рассказала полицейским, что конфликты в их семье бывают нередко. По словам Ксении, Екатерина не хочет жить вместе с сестрой в доме и добивается ее отъезда из Барвихи.
Младшая дочь журналиста заявила, что сестра разбила ее машину тяжелым предметом, и показала поврежденный автомобиль. По словам Ксении, примирение возможно только после того, как Екатерина извинится перед ней и возместит ущерб, передает "Московский комсомолец".
Напомним, что журналист Сергей Доренко умер в мае прошлого года. Причиной гибели стал разрыв аорты.
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