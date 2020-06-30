Любовница Осина попыталась тайно отобрать квартиру у наследников

Любовница Осина попыталась тайно отобрать квартиру у наследников
Евгений Осин. Фото Владимира Яцины /ИТАР-ТАСС/.
Скорнякова подала в суд, чтобы получить имущество экс-вокалиста "Браво"

Битва за наследство музыканта Евгения Осина продолжается даже спустя два года после его смерти. Единственную квартиру артиста не могут поделить вдова и любовница, которая попыталась отобрать имущество у законных наследников. Елена Скорнякова подала иск, но суд проиграла.

Любовница Осина потребовала признать экс-вокалиста группы "Браво" отцом своей дочери Насти Годуновой. Артист действительно любил девочку как родную, но все же не был ее биологическим родителем. Это признавала и сама Скорянкова.

Сейчас квартира принадлежит вдове певца Наталье Черемисиновой и его единственной законной дочери Агнии. Адвокат семьи музыканта Валерий Панасюк объяснил, что любовница специально подала в суд так, чтобы получить право на квартиру без ведома законных наследников.

Чертановский районный суд, куда обратилась Скорнякова, иск оставил без рассмотрения, так что решение было вынесено в пользу Черемисиновой. Адвокат в беседе со StarHit отметил, что эта схема довольно авантюрная, а совместные снимки Насти и Евгения никак не могут доказать их родство.

Евгений Осин скончался в ноябре 2018 года. Исполнитель хита "Плачет девочка в автомате", по словам дочери, страдал от проблем с алкоголем.

Карина СИРАЗОВА

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