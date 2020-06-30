Телеведущая не оценила сюрприз, который невеста придумала для жениха

Популярная актриса Лариса Гузеева славится своей находчивостью и острым языком. Однако некоторые ситуации ставят в тупик даже телеведущую. Один из таких случаев произошел в эфире программы "Давай поженимся!"

Гузеева была удивлена сюрпризом, который придумала для жениха 25-летняя невеста Кристина. Девушка предложила участнику облачиться в костюмы, защищающие от коронавируса, и устроить бой тортами и пирожными. Для этого она запаслась большим количеством сладостей. По мнению девушки, такое необычное времяпровождения – отличный способ выпустить пар.

Телеведущая не согласилась с участницей.

"Ну как? Это же чей-то труд! Я ничего не понимаю", – пожаловалась растерянная артистка.

Отметим, что битва едой – не самый странный случай в карьере телеведущей. Ранее программу посетила участница, которая призналась, что занимается магией. Девушка прямо в студии прокляла ведущим, чем вызвала недовольство Гузеевой и ее коллег.

Ранее "Утро.ру" писало, что актриса поспорила с одним из участников "Давай поженимся!" и пригрозила его убить.