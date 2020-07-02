Звезда уверяет, что дело не в побоях

Популярная телеведущая показала свое фото из юности. На старом кадре Анфиса Чехова предстала перед фанатами без макияжа и с фингалом под глазом.

Черно-белый снимок случайно нашла у себя близкая подруга звезды Юлия. Анфису настолько он впечатлил, что она опубликовала его у себя в "Инстаграм". Там юной Чеховой 16 лет, а в глазах "скорбь еврейского народа", как шутливо подметила сама знаменитость. И уточнила, что на этом снимке фингал под глазом имеет "естественное происхождение".

"Меня никто не бил. Как вам?" – спросила у фанатов звезда.

Не всем подписчикам круглолицая Чехова пришлась по душе. Кто-то написал, что якобы операции по изменению внешности пошли телеведущей на пользу. Еще одна "фанатка" подколола Анфису: "Судя по фото, парень бросил".

Друзья же звезды отметили, что помнят ее в этом нежном возрасте серьезной и грустной. В ответ на что она ответила, что помнит себя "веселушкой-хохотушкой". А также удивилась такому разному восприятию.

К слову, Анфиса Чехова регулярно радует свою аудиторию разнообразным контентом. Например, на днях теледива в купальнике на пляже размышляла о "вечном", чем вызвала большое внимание к себе со стороны фанатов.