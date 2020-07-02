В свое время певец отказался выступать бесплатно

Известный продюсер назвал двух артистов, которые ранее отказались бесплатно выступать на государственных мероприятиях и фестивалях. Так, по мнению Иосифа Пригожина, они отстояли "свое лицо". В этом списке оказались Сергей Шнуров и Алла Пугачева.

Продюсер отметил, что в последние годы многих звезд "юзают" и вообще "сделали из них крепостных". Якобы на различные мероприятия артистов зовут спеть даром, в обмен те получают лишь несколько минут в телевизионном эфире. Решились противостоять этому только Примадонна и лидер группы "Ленинград", пишет "Собеседник".

"Халявы не будет", - как-то сказали эти артисты.

Пригожин также подчеркнул, что большинство "уважаемых людей" не задумываются, когда смотрят программы, почему кто-то из медиаперсон оказался в жюри. Во всем мире артистам принято оплачивать подобные выступления, а в России якобы их пытаются поработить.

Иосиф Игоревич также заключил, что если бы все звезды возмутились бесплатными выступлениями, как сделали Шнуров и Пугачева, то отношение к представителям шоу-бизнеса могло кардинально измениться (в лучшую сторону).

Напомним, недавно в соцсетях обсуждали скандал с Пригожиным. Ранее продюсер заявил, что пандемия коронавируса поставила в бедственное положение большое количество представителей эстрады.