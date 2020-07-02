Пригожин похвалил "отстоявшего лицо" Шнурова

Пригожин похвалил "отстоявшего лицо" Шнурова
Иосиф Пригожин. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
В свое время певец отказался выступать бесплатно

Известный продюсер назвал двух артистов, которые ранее отказались бесплатно выступать на государственных мероприятиях и фестивалях. Так, по мнению Иосифа Пригожина, они отстояли "свое лицо".  В этом списке оказались Сергей Шнуров и Алла Пугачева.

Продюсер отметил, что в последние годы многих звезд "юзают" и вообще "сделали из них крепостных". Якобы на различные мероприятия артистов зовут спеть даром, в обмен те получают лишь несколько минут в телевизионном эфире. Решились противостоять этому только Примадонна и лидер группы "Ленинград", пишет "Собеседник".

"Халявы не будет", - как-то сказали эти артисты.

Пригожин также подчеркнул, что большинство "уважаемых людей" не задумываются, когда смотрят программы, почему кто-то из медиаперсон оказался в жюри. Во всем мире артистам принято оплачивать подобные выступления, а в России якобы их пытаются поработить.

Иосиф Игоревич также заключил, что если бы все звезды возмутились бесплатными выступлениями, как сделали Шнуров и Пугачева, то отношение к представителям шоу-бизнеса могло кардинально измениться (в лучшую сторону).

Напомним, недавно в соцсетях обсуждали скандал с Пригожиным. Ранее продюсер заявил, что пандемия коронавируса поставила в бедственное положение большое количество представителей эстрады.

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Над Черным морем перехватили американский истребитель

Российским самолетам удалось пресечь иностранную разведку

Новая доплата: россияне могут получить по 50 тысяч рублей

Материальная помощь предназначена для поддержки семей с детьми

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей