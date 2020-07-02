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Крайне неприятная история произошла в новом семействе бывшего мужа Эвелины Бледанс – Александра Семина. Его дочь Вера стала жертвой кибермошенников.
Злоумышленники взломали "Инстаграм" супруги Семина Марины Ментусовой и разместили от ее имени призыв о помощи. В фейковой публикации было указано, что малышка пострадала в серьезной аварии и срочно нуждается в дорогостоящей операции.
Однако мать девочки вовремя отреагировала на ситуацию и заблокировала свой аккаунт, сообщает издание "7 дней". В итоге злоумышленники не успели сильно поживиться – по словам женщины, они смогли собрать всего 20 тыс. рублей.
Супруга Семина резко осудила действия беспринципных преступников, которые выдумали страшную историю о полугодовалом младенце, назвав их "моральными уродами".
"За это кармически они отхватят неминуемо", – пригрозила огорченная мать.
Напомним, Вера появилась на свет в начале этого года. Семин также является отцом особенного сына Бледанс.
Ранее "Утро.ру" показывало, как "солнечный" ребенок Эвелины Бледанс поздравил наследника Филиппа Киркорова с днем рождения.
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