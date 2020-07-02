"Моральные уроды": экс-супруг Бледанс с женой "собирает" деньги на лечение дочери

"Моральные уроды": экс-супруг Бледанс с женой "собирает" деньги на лечение дочери
Александр Семин и Эвелина Бледанс. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Мошенники пытались нажиться на друзьях семьи

Крайне неприятная история произошла в новом семействе бывшего мужа Эвелины Бледанс – Александра Семина. Его дочь Вера стала жертвой кибермошенников.

Злоумышленники взломали "Инстаграм" супруги Семина Марины Ментусовой и разместили от ее имени призыв о помощи. В фейковой публикации было указано, что малышка пострадала в серьезной аварии и срочно нуждается в дорогостоящей операции.

Однако мать девочки вовремя отреагировала на ситуацию и заблокировала свой аккаунт, сообщает издание "7 дней". В итоге злоумышленники не успели сильно поживиться – по словам женщины, они смогли собрать всего 20 тыс. рублей.

Супруга Семина резко осудила действия беспринципных преступников, которые выдумали страшную историю о полугодовалом младенце, назвав их "моральными уродами". 

"За это кармически они отхватят неминуемо", – пригрозила огорченная мать.

Напомним, Вера появилась на свет в начале этого года. Семин также является отцом особенного сына Бледанс.

Ранее "Утро.ру" показывало, как "солнечный" ребенок Эвелины Бледанс поздравил наследника Филиппа Киркорова с днем рождения.

Ольга ФЕДОРОВА

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