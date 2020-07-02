Провокационным кадром поделилась супруга певца

Александр и Эмма Малинины много лет счастливы в браке. При этом супруга знаменитого артиста активно занимается собственной карьерой – она успешно ведет блог в "Инстаграм" и завоевала внимание широкой публики. Видимо, чтобы подогреть интерес к своему аккаунту, жена певца решила опубликовать интимный кадр с мужем.

На свежем фото супруги показаны на брачном ложе. При этом счастливая жена мечтательно отвела взгляд в сторону, а Малинин широко улыбается прямо в объектив камеры.

"Чтобы проснуться в хорошем настроении, стоит позаботиться об этом с вечера", – сопроводила загадочной подписью новый пост супруга артиста.

Поклонникам звездной пары смелая фотография пришлась по вкусу, и они завалили знаменитостей комплиментами.

"Волшебное фото!", "Верные слова!", "Приятно читать ваши мудрые цитаты, смотреть на вашу семью, брать с вас пример", "Чтобы проснуться в хорошем настроении, надо иметь одну душу на двоих. Что мы и наблюдаем", – восхитились комментаторы.

Напомним, Эмма и Александр Малинины женаты уже 30 лет. Они воспитали троих детей и сейчас активно участвуют в жизни 13-летнего внука Платона.

Однако ситуация в звездном семействе отнюдь не безоблачная. Ранее "Утро.ру" рассказывало, как охрана Александра Малинина силой выгоняла его дочь из дома, а сам исполнитель романсов подал в суд на жену.

