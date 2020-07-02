Певица рассказала, как проведет сегодняшний вечер

Анна Седокова славится своими провокационными постами в соцсети. Бывшая солистка группы "ВИА Гра"а не стесняется представать перед подписчиками в откровенных нарядах и соблазнительных позах. Сегодня она в очередной раз порадовала фанатов интимной фотографией.

Звезда эстрады и "Инстаграм" опубликовала кадр, на котором позирует в смелом черном купальнике с глубоким разрезом на груди. Рядом с красавицей расположился раздетый мужчина – судя по татуировкам, певицу сопровождает ее возлюбленный – баскетболист Янис Тимма. Романтическая подпись к посту тоже о говорит о переполняющих артистку эмоциях.

"Сегодня будет отличный вечер. В тихом ресторанчике. Только ты и я", – написала знаменитость.

Верные фанаты не могли пройти мимо очередной горячей фотографии любимицы и засыпали ее комплиментами:

"Счастья вам!", "Это самое лучшее, что можно придумать", "Любимая пара, будьте счастливыми", "Вы такая чудная пара!"

Напомним, у экс-вокалистки "ВИА Гры" есть трое детей от разных мужчин. Сейчас она счастлива в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тимму.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как подписчики соцсети высмеяли полураздетую Анну Седокову за безвкусицу. Тогда в качестве облачения для нового фото певица неожиданно выбрала неоновый купальник с рюшами.