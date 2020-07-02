Юморист откровенно перечислил свои недостатки

После объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова деталями личной жизни артистов стали делиться люди, якобы знакомые с их семьей. На фоне всех этих слухов резидент Comedy Club сделал громкое заявление, раскрыв истинную причину расставания.

Гарик Харламов опроверг слова "продюсеров" и "друзей", которые говорили, что звездные супруги разошлись из-за "скверного характера" юмориста. Муж Кристины Асмус подчеркнул:

"У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю" (орфография и пунктуация сохранены).

Юморист опубликовал в "Инстаграм" отрывки из новостей, где якобы работавшие с ним люди рассказывали журналистам о его постоянных опозданиях, любви к азартным играм и даже алкоголизме.

Чтобы подобные слухи не появлялись впредь, Харламов решил их опередить. "Признаюсь сам", – написал артист и начал с иронией перечислять все недостатки, которые ему можно приписать.

"Старый наркоман сатанист с излишним весом", "жестокий тиран", "самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш" – такие шуточные признания сделал муж звезды "Текста". Но и это все не стало причиной расставания, заключил Харламов. В финале он заявил:

"Истинная причина развода: шопоголизм!"

Подписчики артиста с юмором отнеслись к подобной публикации. Одни пошутили на тему "пищевой зависимости" юмориста, а другие отметили, что Харламов все это затеял, чтобы прийти на "Давай поженимся".

Ранее историю с разводом прокомментировала и жена резидента Comedy Club Кристина Асмус. Актриса ответила на слухи о том, что супруги снимались в шоу, и рассказала, кто на самом деле принял это решение.