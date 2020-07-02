"Признаюсь сам": Харламов раскрыл истинную причину расставания с Асмус

"Признаюсь сам": Харламов раскрыл истинную причину расставания с Асмус
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист откровенно перечислил свои недостатки

После объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова деталями личной жизни артистов стали делиться люди, якобы знакомые с их семьей. На фоне всех этих слухов резидент Comedy Club сделал громкое заявление, раскрыв истинную причину расставания.

Гарик Харламов опроверг слова "продюсеров" и "друзей", которые говорили, что звездные супруги разошлись из-за "скверного характера" юмориста. Муж Кристины Асмус подчеркнул:

"У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю" (орфография и пунктуация сохранены).

Юморист опубликовал в "Инстаграм" отрывки из новостей, где якобы работавшие с ним люди рассказывали журналистам о его постоянных опозданиях, любви к азартным играм и даже алкоголизме.

Чтобы подобные слухи не появлялись впредь, Харламов решил их опередить. "Признаюсь сам", – написал артист и начал с иронией перечислять все недостатки, которые ему можно приписать.

"Старый наркоман сатанист с излишним весом", "жестокий тиран", "самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш" – такие шуточные признания сделал муж звезды "Текста". Но и это все не стало причиной расставания, заключил Харламов. В финале он заявил:

"Истинная причина развода: шопоголизм!"

Подписчики артиста с юмором отнеслись к подобной публикации. Одни пошутили на тему "пищевой зависимости" юмориста, а другие отметили, что Харламов все это затеял, чтобы прийти на "Давай поженимся".

Ранее историю с разводом прокомментировала и жена резидента Comedy Club Кристина Асмус. Актриса ответила на слухи о том, что супруги снимались в шоу, и рассказала, кто на самом деле принял это решение.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Россиянина приговорили за шпионаж в пользу Германии

Военный эксперт передавал за рубеж секретные данные ФСБ

Новая доплата: россияне могут получить по 50 тысяч рублей

Материальная помощь предназначена для поддержки семей с детьми

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей