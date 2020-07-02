Курс рубля
- Курс доллара резко пошел вверх
- Курс на сегодня: евро снова растет
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
После объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова деталями личной жизни артистов стали делиться люди, якобы знакомые с их семьей. На фоне всех этих слухов резидент Comedy Club сделал громкое заявление, раскрыв истинную причину расставания.
Гарик Харламов опроверг слова "продюсеров" и "друзей", которые говорили, что звездные супруги разошлись из-за "скверного характера" юмориста. Муж Кристины Асмус подчеркнул:
"У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю" (орфография и пунктуация сохранены).
Юморист опубликовал в "Инстаграм" отрывки из новостей, где якобы работавшие с ним люди рассказывали журналистам о его постоянных опозданиях, любви к азартным играм и даже алкоголизме.
Чтобы подобные слухи не появлялись впредь, Харламов решил их опередить. "Признаюсь сам", – написал артист и начал с иронией перечислять все недостатки, которые ему можно приписать.
"Старый наркоман сатанист с излишним весом", "жестокий тиран", "самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш" – такие шуточные признания сделал муж звезды "Текста". Но и это все не стало причиной расставания, заключил Харламов. В финале он заявил:
"Истинная причина развода: шопоголизм!"
Подписчики артиста с юмором отнеслись к подобной публикации. Одни пошутили на тему "пищевой зависимости" юмориста, а другие отметили, что Харламов все это затеял, чтобы прийти на "Давай поженимся".
Ранее историю с разводом прокомментировала и жена резидента Comedy Club Кристина Асмус. Актриса ответила на слухи о том, что супруги снимались в шоу, и рассказала, кто на самом деле принял это решение.
Военный эксперт передавал за рубеж секретные данные ФСБ
Материальная помощь предназначена для поддержки семей с детьми