Телеведущие с детьми вместе поужинали в ресторане

Эвелина Бледанс отдыхает на черноморском побережье вместе с сыном Семеном. Там телеведущая встретилась с Лерой Кудрявцевой и ее годовалой дочерью Марией, которые, как и их звездные коллеги отправились на российские курорты из-за закрытия границ.

Бледанс сняла своего сына, которому диагностировали синдром Дауна, во время ужина в ресторане с Кудрявцевой, где звезды познакомили своих детей. К ведущим также присоединилась Екатерина Гордон. Помимо дочки Кудрявцевой в зале был и ее внук Лев – у малышей разница всего три месяца.

"Семочка, скажи: "Машенька, спокойной ночи". Сем, посмотри, по сравнению с Машей какой ты высокий",

– сказала снимавшая видео Бледанс своему сыну. Вероятно, кадры были сделаны уже в конце встречи. На ролике видно, как Кудрявцева делала какие-то записи за столом, в то время как ее дочь прощалась с присутствующими и посылала всем воздушные поцелуи.

"Цветник в Адлере собрался", "Сема какой модный парень", "Компания собралась замечательная", – прокомментировали звездный отдых в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены). Некоторые подписчики отметили, что у Бледанс чудесный сын, но и дочь Кудрявцевой не обделили вниманием.

Ранее Бледанс с сыном записали поздравление наследнику Киркорова.