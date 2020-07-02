Зрители смогут увидеть историю с другого ракурса

Актриса Кристина Асмус дала возможность зрителям увидеть вырезанные сцены и удаленные сюжетные линии из нашумевшего фильма "Текст".

Промо-роликом, опубликованном на странице в "Инстаграм", Асмус анонсировала премьеру сериала "Текст. Реальность". На телевизионные экраны он должен выйти в пятницу, 3 июля.

По словам актрисы, зрители смогут увидеть в сериале в том числе и принципиально другой монтаж уже полюбившихся сцен со знакомыми героями.

"Это не просто расширенная версия, это история с иного ракурса", – написала Асмус.

Также она добавила, что все пять серий должны выйти в один день. Актриса призналась, что сама еще не видела этот сериал, так что будет смотреть его вместе со всеми.

Ранее Кристина Асмус рассказала подробности о съемках в нашумевшем фильме "Текст" и о том, как изменилась ее жизнь после скандала, который разгорелся вокруг откровенной сцены с Иваном Янковским. Также актриса призналась, что эта сцена далась ей с трудом.