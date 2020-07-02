Брежнева станцевала на столе

Брежнева станцевала на столе
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жена Меладзе надела смелый наряд

Вера Брежнева поразила публику новым образом. Экс-солистка "ВИА Гры" станцевала в открытом платье, которое состояло из сверкающих камней. В таком виде певица появилась в своем новом клипе.

Жена Константина Мелазде представила видео на песню "Вечериночка", которую она записала с украинским исполнителем Монатиком. В клипе Брежнева зажигательно двигалась под музыку и даже забралась на стол.

Платье Брежневой создавали специально для проекта. Как рассказала сама певица в соцсетях, ее наряд весит 5 кг, при этом она может в нем совершенно свободно двигаться. Костюм состоит из камней золотого цвета, при этом благодаря вырезам можно разглядеть, что надела его артистка без нижнего белья.

"Огнище", "Какой необычный образ", "Произведение искусства",

– не сдержали эмоций подписчики Веры. Некоторые поинтересовались, не мешал ли такой необычный костюм двигаться на съемках клипа: "А эти щеточки на груди не поднимаются когда танцуете?" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее с плеча Брежневой слетел халат при другом мужчине.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Россиянина приговорили за шпионаж в пользу Германии

Военный эксперт передавал за рубеж секретные данные ФСБ

"Иногда разрешает подойти руку пожать": белорусский политик об отношениях Путина и Лукашенко

Батька пойдет на все, чтобы остаться в президентском кресле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей