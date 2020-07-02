Жена Меладзе надела смелый наряд

Вера Брежнева поразила публику новым образом. Экс-солистка "ВИА Гры" станцевала в открытом платье, которое состояло из сверкающих камней. В таком виде певица появилась в своем новом клипе.

Жена Константина Мелазде представила видео на песню "Вечериночка", которую она записала с украинским исполнителем Монатиком. В клипе Брежнева зажигательно двигалась под музыку и даже забралась на стол.

Платье Брежневой создавали специально для проекта. Как рассказала сама певица в соцсетях, ее наряд весит 5 кг, при этом она может в нем совершенно свободно двигаться. Костюм состоит из камней золотого цвета, при этом благодаря вырезам можно разглядеть, что надела его артистка без нижнего белья.

"Огнище", "Какой необычный образ", "Произведение искусства",

– не сдержали эмоций подписчики Веры. Некоторые поинтересовались, не мешал ли такой необычный костюм двигаться на съемках клипа: "А эти щеточки на груди не поднимаются когда танцуете?" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее с плеча Брежневой слетел халат при другом мужчине.