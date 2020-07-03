Сын Сафронова озвучил свои догадки

Поразительные результаты похудения известного композитора Максима Фадеева заставили "погрустить" некоторых знаменитостей. Пианист Лука Затравкин (Сафронов), он же сын известного художника, заявил, что теперь его мечта не сбудется. Артист хотел создать "магический" дуэт с Фадеевым, но теперь этому не бывать. Лука добавил, что такие изменения могут быть звоночком – Максим скоро вернется к сольной карьере.

Затравкин хотел создать тандем двух "больших артистов", но похудение Фадеева концепцию разрушило. Поэтому "магия размеров" улетучилась, объяснил пианист "Пятому каналу". Лука также выразил надежду на то, что потеря веса не связана с проблемами со здоровьем композитора. Он предположил, что так Фадеев просто "подгоняет себя под стандарты" и скоро вернется на большую сцену в роли исполнителя.

Обратил внимание Лука и на некую последовательность. Якобы Максим системно "избавляется от всего ненужного". Это были артисты, продюсерский центр, потом лишние килограммы. Пианист также пошутил, скоро Фадеев может начать "разбазаривать деньги", тогда лучше "быть где-то рядом".

В заключение Затравкин добавил, что очень рад за композитора и его поражающее преображение. А также отметил "импозантные наряды" Максима и попросил артиста продать ему старые вещи, которые теперь велики.

Напомним, накануне Фадеев удивил публику результатами своего похудения. Он выставил фото, на котором влез двумя ногами в одну штанину собственных старых брюк. Продюсер также пообещал фанатам скоро раскрыть рецепт своего "уменьшения".