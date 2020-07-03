Новая "невеста" Баскова рассмешила народ внешним видом

Новая "невеста" Баскова рассмешила народ внешним видом
Николай Басков. Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оригинальный снимок показали в одном известном ток-шоу

Недавно популярный артист удивил публику своим заявлением. Николай Басков решил вновь жениться и сообщил о своем желании завести детей. Мимо этой новости не прошел Иван Ургант. Он продемонстрировал публике "идеальную невесту" артиста. Это фото всех сильно рассмешило.

Снимок "Николая и Николь Басковых" показали в недавнем выпуске шоу "Вечерний Ургант". Как отметил ведущий программы, пришлось "загрузить ЭВМ фото всех живущих на планете женщин". В итоге, по словам Урганта, вышла "идеальная невеста для Баскова". 

На самом деле, оба персонажа на фото – это Николай. Только с одной стороны настоящий, а с другой – обработанный в специальной программе. Это приложение может изменять пол, что создатели шутки и сделали. Они также "приклеили" к "Николь" фату и вуаля – "свадебный" кадр готов. Публика разразилась громким смехом и аплодисментами после такой фантастической новости.

Кадр youtube.com

К слову, в прошлом месяце общественность узнала, чего Баскову стоило его преображение. Похудевший и похорошевший Николай потратил на себя около 1 млн рублей. Прийти к такому результату ему помогли в VIP-клинике в Карелии, где артист находился три недели.

Фоторепортаж
Фальшивая любовь Баскова и Лопыревой
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Утро Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Пресс-служба Vegas Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Юлия ЕВГРАФОВА

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