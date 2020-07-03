"Не любит Россию": Певцова раскритиковали за поздравление Серебрякова

"Не любит Россию": Певцова раскритиковали за поздравление Серебрякова
Алексей Серебряков. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Подписчики напомнили, что актер негативно высказывался о России

В пятницу, 3 июля, празднует день рождения Алексей Серебряков. Со знаменательным событием коллегу по актерскому цеху поспешил поздравить Дмитрий Певцов. Однако пользователи соцсети не оценили дружественного поступка. Многие ополчились на Серебрякова из-за его антироссийских высказываний, о чем и заявили в комментариях к поздравлению.

На своей странице в "Инстаграм" Певцов разместил посвященный имениннику пост.

"Талант, мужик, муж, отец, друг-брат – и все это стопроцентно – редчайшее сочетание качеств в нашей профессии. Более 30 лет знакомства, дружбы", – написал Певцов.

Свою публикацию он сопроводил фотографиями молодого Алексея Серебрякова на сцене театра.


При этом поклонники Дмитрия поспешили напомнить своему кумиру о позиции Алексея в отношении нашей страны.

"Да. Только он не любит Россию!", "Он меня разочаровал после своих высказываний о России… Хотя зарабатывает в России и дальше", "Ну вот и скажи, Дима, что стало с твоим другом?" – негодуют комментаторы.

Напомним, Алексей Серебряков известен своей антироссийской позицией. Ранее "Утро.ру" писало, как актер в очередной раз обрушился с критикой на нашу страну. ОН заявил, что отечественные власти причастны к различным конфликтам, например, на Украине и в Сирии, а заодно якобы переписывают историю, чтобы оправдать свои действия. За такие взгляды на звезду фильма "Левиафан" ополчились многие россияне.

Ольга ФЕДОРОВА

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