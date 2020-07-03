Курс рубля
- Курс доллара резко пошел вверх
- Курс на сегодня: евро снова растет
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
В пятницу, 3 июля, празднует день рождения Алексей Серебряков. Со знаменательным событием коллегу по актерскому цеху поспешил поздравить Дмитрий Певцов. Однако пользователи соцсети не оценили дружественного поступка. Многие ополчились на Серебрякова из-за его антироссийских высказываний, о чем и заявили в комментариях к поздравлению.
На своей странице в "Инстаграм" Певцов разместил посвященный имениннику пост.
"Талант, мужик, муж, отец, друг-брат – и все это стопроцентно – редчайшее сочетание качеств в нашей профессии. Более 30 лет знакомства, дружбы", – написал Певцов.
Свою публикацию он сопроводил фотографиями молодого Алексея Серебрякова на сцене театра.
При этом поклонники Дмитрия поспешили напомнить своему кумиру о позиции Алексея в отношении нашей страны.
"Да. Только он не любит Россию!", "Он меня разочаровал после своих высказываний о России… Хотя зарабатывает в России и дальше", "Ну вот и скажи, Дима, что стало с твоим другом?" – негодуют комментаторы.
Напомним, Алексей Серебряков известен своей антироссийской позицией. Ранее "Утро.ру" писало, как актер в очередной раз обрушился с критикой на нашу страну. ОН заявил, что отечественные власти причастны к различным конфликтам, например, на Украине и в Сирии, а заодно якобы переписывают историю, чтобы оправдать свои действия. За такие взгляды на звезду фильма "Левиафан" ополчились многие россияне.
Мужчина придумал хитрую схему для "сбыта" военного запаса страны
Сама журналистка уже отреагировала на это событие