Игорь Ясулович потерял более 300 тыяч. рублей

Артист, которому осенью исполнилось 78 лет, попался на уловку злоумышленников. На телефон артиста позвонили с незнакомого номера и пообещали выплату от государства. Чтобы начислить сумму, женщина попросила назвать ей данные банковской карты.

Игорь Ясулович поверил словам мошенницы, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда, и назвал заветные цифры. После чего со счета звезда фильма "12 стульев" сняли более 300 тыс. рублей.

Узнав об исчезновении средств, исполнитель роли инженера Щукина в фильме "12 стульев" обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и намерены найти мошенницу, пишет "МК".

До этого по похожей схеме удалось обмануть артиста сериала "Глухарь". Денису Жарикову позвонили якобы из банка и сообщили о сомнительных операциях по карте. Мошенники по телефону предложили актеру перевести деньги на другой счет, чтобы спасти их. Так мужчина и поступил, после чего сразу лишился накоплений.

Злоумышленники постоянно совершенствуют свои уловки. Например, актрису сериала "Реальные пацаны" попросили скачать на телефон приложение, после чего со счета Зои Бербер пропала крупная сумма денег.