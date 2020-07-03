Звезду фильма "12 стульев" обманули мошенники

Звезду фильма "12 стульев" обманули мошенники
Игорь Ясулович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Ясулович потерял более 300 тыяч. рублей

Артист, которому осенью исполнилось 78 лет, попался на уловку злоумышленников. На телефон артиста позвонили с незнакомого номера и пообещали выплату от государства. Чтобы начислить сумму, женщина попросила назвать ей данные банковской карты.

Игорь Ясулович поверил словам мошенницы, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда, и назвал заветные цифры. После чего со счета звезда фильма "12 стульев" сняли более 300 тыс. рублей.

Узнав об исчезновении средств, исполнитель роли инженера Щукина в фильме "12 стульев" обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов  возбудили уголовное дело и намерены найти мошенницу, пишет "МК".

До этого по похожей схеме удалось обмануть артиста сериала "Глухарь". Денису Жарикову позвонили якобы из банка и сообщили о сомнительных операциях по карте. Мошенники по телефону предложили актеру перевести деньги на другой счет, чтобы спасти их. Так мужчина и поступил, после чего сразу лишился накоплений.

Злоумышленники постоянно совершенствуют свои уловки. Например, актрису сериала "Реальные пацаны" попросили скачать на телефон приложение, после чего со счета Зои Бербер пропала крупная сумма денег.

Дарья ПЕТРОВА

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