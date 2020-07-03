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Артист, которому осенью исполнилось 78 лет, попался на уловку злоумышленников. На телефон артиста позвонили с незнакомого номера и пообещали выплату от государства. Чтобы начислить сумму, женщина попросила назвать ей данные банковской карты.
Игорь Ясулович поверил словам мошенницы, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда, и назвал заветные цифры. После чего со счета звезда фильма "12 стульев" сняли более 300 тыс. рублей.
Узнав об исчезновении средств, исполнитель роли инженера Щукина в фильме "12 стульев" обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и намерены найти мошенницу, пишет "МК".
До этого по похожей схеме удалось обмануть артиста сериала "Глухарь". Денису Жарикову позвонили якобы из банка и сообщили о сомнительных операциях по карте. Мошенники по телефону предложили актеру перевести деньги на другой счет, чтобы спасти их. Так мужчина и поступил, после чего сразу лишился накоплений.
Злоумышленники постоянно совершенствуют свои уловки. Например, актрису сериала "Реальные пацаны" попросили скачать на телефон приложение, после чего со счета Зои Бербер пропала крупная сумма денег.
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Сама журналистка уже отреагировала на это событие