Актриса стала жертвой телефонных мошенников

Зоя Бербер лишилась большой суммы денег. Как рассказала сама звезда сериала "Реальные пацаны", ее ввели в заблуждение мошенники, которые представились по телефону сотрудниками банка. После злоумышленники смогли перевести деньги Бербер на свои счета.

Актриса в "Инстаграм" призналась, что второпях следовала всем указаниям мошенников. Скачала на телефон приложение, которое позволило им получить доступ к ее телефону. Так с ее счета и была украдена большая сумма.

Зоя Бербер уже написала заявление в полицию и надеется вернуть заработанное.

"Несколько часов назад меня обокрали мошенники на огромную сумму денег. <…> В общем, в связи с огромной занятостью, съемками и бессонной головой, меня поймали в самый "удачный" для них момент", – написала актриса сериала "Реальные пацаны".



