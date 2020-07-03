Ведущая "Давай поженимся" рассказала о материнской любви

Лариса Гузеева снялась в постели со своей 20-летней дочерью, пока та спала. Телеведущая показала, как она заботится о своем ребенке и опубликовала трогательное семейное фото в соцсетях.

На снимке звезда лежит в кровати под одним одеялом с Ольгой Бухаровой, которую она ласково называет Лелей, и гладит дочь по спине. "Ребенок должен мягко спать и сладко есть – я в этом уверена", – написала Гузеева.

Она призналась, что старается баловать дочь и отдает ей все самое лучшее. Ведущая "Давай поженимся" позаботилась о Леле и постелила ей такое белье, которое, по ее словам, позволит "кувыркаться сколько влезет".

В "Инстаграм"-историях она отдельно сняла ребенка. "Моя девочка спит", – показала Гузеева лежащую Бухарову. Девушка же накрылась одеялом и попросила мать не мешать ей отдыхать.

"Вашему ребенку пора валяться не с вами в кровати", "По-моему, в 20 лет – это не ребенок, уже надо жить отдельно и просыпаться не с мамой", "Надеюсь, что вы не спите вместе", – отреагировали на трогательный пост подписчики (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены). На что Гузеева ответила, что спят они все же отдельно.

Впрочем, некоторые оценили семейный снимок телеведущей, которая нередко делится фотографиями своей дочери. "Какое счастье когда мама рядом", "Сколько любви в таком простом фото", – написали в комментариях.

Ранее Лариса Гузеева вышла из себя во время съемок программы.