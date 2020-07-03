Предполагаемый возлюбленный Гагариной прокомментировал слухи о романе

Предполагаемый возлюбленный Гагариной прокомментировал слухи о романе
Полина Гагарина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Музыкант не стал отрицать отношения с певицей

Поклонники Полины Гагариной активно следят за личной жизнью звезды после расставания с мужем. Еще недавно певице приписывали роман с саунд-продюсером ChinKong и артистом Эмином. Теперь журналистам стало известно о новом предполагаемом возлюбленном Гагариной. Слухи о романе прокомментировал представитель мужчины.

Как сообщает Телеграм-канал "Только никому", звезда встречается с рэпером Loc-Dog (наст. имя – Александр Жвакин). Сотрудница студии, где записывается Гагарина, рассказала, что не раз видела музыкантов вместе во время работы, при этом вели они себя как пара. По ее словам, отношения звезд начались еще в январе.

Представители Loc-Dog подтвердили: артисты действительно работают вместе еще с прошлого года. По их словам, звезды находятся в дружеских отношениях. Однако слухи о романе в окружении рэпера комментировать порталу WMJ.ru отказались.

Сама Полина Гагарина продолжает хранить молчание на тему своей личной жизни.

Напомним, что певица рассталась с супругом Дмитрием Исхаковым, после чего ей стали приписывать отношения с различными музыкантами, среди которых в том числе оказался Эмин. Затем в сети заговорили о романе Гагариной с ChinKong – их якобы несколько раз видели вместе на публике.

Карина СИРАЗОВА

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