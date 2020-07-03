Артистка активно занимается спортом и готовится к конкурсу

Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, не выходила на связь несколько месяцев. Артистка проходила лечение и теперь впервые появилась после долгой болезни. Как сейчас выглядит артистка, показала ее менеджер Маргарита Соколова в соцсетях.

Представительница МакSим опубликовала сразу несколько фото и видео. На одном из них звезда дерется на улице. Ее противником, судя по всему, оказался тренер по боксу – они оба были в специальных перчатках.

Певица активно занимается спортом: Соколова также показала ее с тренером по теннису после занятий и верхом на лошади. По ее словам, МакSим готовится к конкурсу.

Под одной из публикаций менеджер певицы уточнила: фотографии новые. В комментариях обрадовались возвращению Абросимовой и пожелали ей здоровья: "Скучаем", "Наша Мариночка вернулась", "Похорошела, отпуск идет на пользу" (орфография и пунктуация сохранены).

Сама МакSим последнюю публикацию в "Инстаграм" сделала в феврале. Певице пришлось прекратить выступления из-за неизвестной болезни, на лечение которой должно было уйти около полугода. Самочувствие артистки связывают в жуткой аварией, в которую она попала в апреле прошлого года.