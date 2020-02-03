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Российскую певицу сразила неизвестная болезнь

Российскую певицу сразила неизвестная болезнь
МакSим. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
МакSим страдает из-за болей и плохого сна

Марина Абросимова (настоящее имя артистки) сейчас находится под наблюдением врачей. Они пытаются поставить звезде точный диагноз, но пока все обследования не дали результата. Что именно сейчас происходит с певицей, непонятно, но чувствует она себя плохо.

МакSим мучается из-за болей в голове и ногах, а также страдает от бессонницы. Из-за неизвестной болезни ей пришлось прекратить все выступления.

"Есть вещи, которые очень сложно определить. Пока не будут проведены тщательные обследования, не будет поставлен и точный диагноз. В данный момент не могу сказать ничего конкретного, пока непонятно, что происходит", – цитирует слова менеджера Абросимовой Teleprogramma.pro.

Пока артистка остается в больнице, за двумя ее детьми следит няня. Уточняется, что лечение МакSим займет минимум шесть месяцев.

Плохое самочувствие звезды связывают в ДТП, в которое она попала в апреле 2019 г. по дороге в аэропорт. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Сейчас, похоже, стало модно пиариться на болезнях? Завидно, что кто-то умирает от онкологии...столько внимания..
"...Уточняется, что лечение займет минимум 6 месяцев..." От чего лечение?! Ипохондрия, глупость, особый, идиотский вид зависти...
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