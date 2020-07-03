Жену не пускали в больницу: появились подробности смерти Проскурина

Жену не пускали в больницу: появились подробности смерти Проскурина
Виктор Проскурин. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
Вдове актера удалось поговорить с ним за день до трагедии

Советский артист Виктор Проскурин скончался в одиночестве. К нему в палату не пускали даже его супругу Ирину Хонду. Вдова актера поделилась деталями своего последнего разговора с мужем.

Художница призналась: когда Проскурин заболел, она была в другом городе. Советского актера госпитализировали в конце мая, супруга же находилась в Санкт-Петербурге и не могла найти мужа в московской больнице.

Затем заслуженный артист попал в реанимацию, однако супругу к нему не пускали. Хонда добавила, что была готова даже устроиться уборщицей в больницу, чтобы быть рядом с мужем, но все было бесполезно.

По ее словам, супруги общались дважды в день по телефону. Когда актер оказался в реанимации повторно, возможности поговорить с художницей ему уже не дали.

За день до смерти ей все же удалось побеседовать с мужем. "Хонда, спроси Евгеньевича, на каком свете я нахожусь", – цитирует Ирина последние слова, сказанные ей актером. В "Фейсбук" она пояснила, что Евгеньевич – это заведующий отделением реанимации.

"Тут была и ярость на ситуацию и отчаяние. Все было!"

заключила художница. Она призналась: страшно, когда нет возможности быть рядом с близким человеком.

Виктор Проскурин скончался 30 июня. В больнице ему диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких. По словам вдовы, все тесты на коронавирус были отрицательными. Прощание с актером пройдет в субботу, 4 июля.

Карина СИРАЗОВА

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