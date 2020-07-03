Яна Рудковская похвасталась перед поклонниками дорогим спортивным автомобилем

Телеведущая и продюсер Димы Билана опубликовала снимки дорогой машины в социальных сетях.

Снимки в компании темно-синего авто она опубликовала на своей странице в "Инстаграм". На первом фото она позирует, облокотившись на капот иномарки, на втором – сидит в солнцезащитных очках на водительском сидении, положив одну руку на руль.

В подписи к фото Рудковская рассказала, что этот спортивный автомобиль способен разгоняться до 100 км/час всего лишь за 2,8 секунды, а его пиковая мощность составляет 761 лошадиную силу.

В комментариях к посту подписчики оценили элитную "игрушку" Рудковской и ее саму.

"Все очень круто!", "Красотка Яна", "Однако сильная реклама", "Это не машина это пуля дуля!", "Крутейшая тачка", "Какая вы крутая", "Мощный аппарат", "Самая раскошная женщина", "Отличная машина. Главное – экологичное средство передвижения" , – написали они (орфография и пунктуация сохранены).



Ранее "Утро.ру" сообщало, что Яна Рудковская решила выставить на широкую публику свою ссору с мамой. Поводом для их конфликта стал наследник Рудковской и Плющенко – малолетний Саша.