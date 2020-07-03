Жена Плющенко прилегла на капот элитного авто

Жена Плющенко прилегла на капот элитного авто
Яна Рудковская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Яна Рудковская похвасталась перед поклонниками дорогим спортивным автомобилем

Телеведущая и продюсер Димы Билана опубликовала снимки дорогой машины в социальных сетях. 

Снимки в компании темно-синего авто она опубликовала на своей странице в "Инстаграм". На первом фото она позирует, облокотившись на капот иномарки, на втором – сидит в солнцезащитных очках на водительском сидении, положив одну руку на руль.

В подписи к фото Рудковская рассказала, что этот спортивный автомобиль способен разгоняться до 100 км/час всего лишь за 2,8 секунды, а его пиковая мощность составляет 761 лошадиную силу.

В комментариях к посту подписчики оценили элитную "игрушку" Рудковской и ее саму.

"Все очень круто!", "Красотка Яна", "Однако сильная реклама", "Это не машина это пуля дуля!", "Крутейшая тачка", "Какая вы крутая", "Мощный аппарат", "Самая раскошная женщина", "Отличная машина. Главное – экологичное средство передвижения" , – написали они (орфография и пунктуация сохранены). 

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Яна Рудковская решила выставить на широкую публику свою ссору с мамой. Поводом для их конфликта стал наследник Рудковской и Плющенко – малолетний Саша. 

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Суда для "Северного потока - 2" сопроводит корабль с ракетами

Они указали своей конечной точкой Калининград

НАТО заявила о нашествии российских подлодок на Атлантику

В организации признали реальную угрозу для своих кораблей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей