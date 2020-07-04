Сначала популярный артист опровергал слухи о проблемах со здоровьем

Известный актер, руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов госпитализирован. В настоящий момент он лежит в кардиологическом отделении больницы, сообщает "Пятый канал".

Врачи уже поставили артисту диагноз. Они обнаружили у Хазанова нестабильную стенокардию (период развития ишемической болезни сердца, предшествующий инфаркту миокарда – прим.ред.)

Напомним, что 3 июля к актеру приезжала скорая помощь. Медиков вызвала помощница Хазанова после того, как он пожаловался, что задыхается. Сам артист отрицает наличие проблем со здоровьем. В комментариях СМИ он заявил, что чувствует себя хорошо.

Сейчас Геннадию Хазанову 74 года. Он известен не только как актер. Хазанов успел за свою карьеру прославиться еще и как режиссер, и как общественный деятель. В настоящий момент артист служит художественным руководителем Театра Эстрады. Кроме того, Хазанов является полным кавалером ордена "За заслуги перед отечеством".