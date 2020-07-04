Названа причина госпитализации Геннадия Хазанова

Названа причина госпитализации Геннадия Хазанова
Геннадий Хазанов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сначала популярный артист опровергал слухи о проблемах со здоровьем

Известный актер, руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов госпитализирован. В настоящий момент он лежит в кардиологическом отделении больницы, сообщает "Пятый канал". 

Врачи уже поставили артисту диагноз. Они обнаружили у Хазанова нестабильную стенокардию (период развития ишемической болезни сердца, предшествующий инфаркту миокарда – прим.ред.)

Напомним, что 3 июля к актеру приезжала скорая помощь. Медиков вызвала помощница Хазанова после того, как он пожаловался, что задыхается. Сам артист отрицает наличие проблем со здоровьем. В комментариях СМИ он заявил, что чувствует себя хорошо. 

Сейчас Геннадию Хазанову 74 года. Он известен не только как актер. Хазанов успел за свою карьеру прославиться еще и как режиссер, и как общественный деятель. В настоящий момент артист служит художественным руководителем Театра Эстрады. Кроме того, Хазанов является полным кавалером ордена "За заслуги перед отечеством". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Киев заметил руку Кремля в предвыборной кампании на территории Белоруссии

В Незалежной обнаружили кандидата в президенты соседней страны, на которого делает ставку Москва

НАТО заявила о нашествии российских подлодок на Атлантику

В организации признали реальную угрозу для своих кораблей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

777 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей